Les permis de conduire bleus ne seront bientôt plus valides

Un changement qui demande un peu d’anticipation

Au SCAN, tout est prêt pour accueillir les près de 800 personnes qui doivent passer du permis de conduire bleu au permis moderne. Depuis le mois de mars 2021, une campagne de communication et des courriers ont été réalisés pour prévenir les usagers. « Ça nous a permis d’étaler tous ces échanges depuis quasiment deux ans et là, sur une masse de 700-800 personnes, on va pouvoir les absorber sans problèmes dans les quelques semaines qui restent », explique le responsable de la communication du SCAN.