La Migros du Locle rouvre ce mardi, sur un seul étage

La Migros du Locle rouvre ce mardi, à 8 heures. Il devrait y avoir du monde à l’ouverture des portes, car en plus des traditionnels pourcentages offerts sur l’ensemble de l’assortiment aux clients en pareilles circonstances, les habitués seront sans doute curieux de découvrir ce qui a changé, après six mois de travaux de rénovation. De fait, le magasin est passé de deux étages à un seul. Ce qui n’empêche pas le grand distributeur de proposer un assortiment qui est « à peu près le même qu’avant », déclare Jean-Marc Bovay, le directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg. Car le commerce s’est étendu au rez-de-chaussée, profitant du départ de la pharmacie et du café d’à-côté. Mais les dirigeants du géant orange ont renoncé à aménager un restaurant Migros, par manque de place.