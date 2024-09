Des aides à la conduite obligatoires

Plusieurs systèmes d’aide à la conduite deviennent obligatoires. Depuis le 7 juillet, les constructeurs automobiles ont l’obligation d’installer certains dispositifs dans les voitures neuves des particuliers qui sont mises en service dans l’Union européenne, explique le Touring Club Suisse (TCS). L’aide au freinage et l’alerte au franchissement involontaire de ligne en font partie.

Pour Laurent Pignot, porte-parole du TCS, l’objectif est « d’aider le conducteur à conduire de manière plus sûre en lui enlevant certaines tâches qui sont automatisées et que la voiture prend en compte plus rapidement que le conducteur. »