Des Indiennes aux câbles de Nexans à Cortaillod

L’invention sera présentée à l’Exposition universelle de l’électricité à Paris en 1881. Elle séduit et l’entreprise de Cortaillod se verra ainsi confier l’électrification de la capitale française.

Aujourd’hui, Nexans compte donc 28'000 collaborateurs à travers le monde. Le site de Cortaillod affiche à lui seul un chiffre d’affaires annuel de 200 millions de francs. L’un des défis qui se présente à la société a trait à l’approvisionnement en cuivre, avec des besoins en augmentation. L’entreprise tente désormais de recycler une partie de ce précieux métal. Des panneaux solaires posés sur le toit permettent par ailleurs de couvrir 30% des besoins du site, ajoute Davy Kranklader, responsable de la chaîne logistique et de la maintenance. Nexans a notamment participé au câblage du tunnel du Lötschberg et du Simplon, ou encore du Leman Express. Le groupe est actif dans les câbles « à basse, moyenne et haute tension, ainsi que dans la fibre optique et les câbles d’industrie », ajoute Davy Kranklader.

Samedi, plusieurs anciens collaborateurs figuraient parmi les visiteurs. C’est le cas de Jean-Jacques Vogel, aujourd’hui retraité, qui a œuvré durant 40 ans aux câbleries de Cortaillod. Il s’est dit heureux de voir le développement du site. « Lorsque j’ai commencé, il n’y avait que deux usines et aujourd’hui, il y en a huit », dit-il.