Les réseaux au cœur des Journées européennes du patrimoine

Par le passé, l’office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (OCPI) organisait entre 12 et 18 visites. Cette année, il a réduit la voilure. « L’idée est de recentrer sur les fondamentaux de la conservation du patrimoine, c’est-à-dire le patrimoine bâti, les bâtiments qui ont récemment été mis sous protection, ceux qui ont reçu des subventions à la suite de chantiers », explique Claire Piguet, historienne du patrimoine à l’OCPI. Et évidemment, répondre au thème, en l’occurrence « réseaux ». De ce point de vue là, le canton de Neuchâtel a de quoi faire, en regard de son histoire sous domination française puis prussienne, et de ses citoyens, « mercenaires, diplomates et autres industrielles » qui ont voyagé à travers le monde.