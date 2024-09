Une meilleure vision de la réalité des violences conjugales

Un féminicide, plus de 500 infractions de violences domestiques et cinq à sept interventions par semaine de la police: ce sont les chiffres de l'année 2023 dans le canton de Neuchâtel. Pour lutter contre le phénomène, Neuchâtel propose un monitorage cantonal de la violence domestique, qui s'appuie sur les indicateurs de sept institutions actives sur sol neuchâtelois. Un bilan sera fait sous forme de publication annuelle.

Cet outil est destiné à évoluer. « Ces chiffres ne représentent toutefois qu’une partie de la réalité, car certaines entités n’ont actuellement pas de données disponibles », indique Laurence Boegli, co-cheffe de l’Office cantonal de la politique familiale et de l’égalité (OPFE). La récolte et la publication des données visent à consolider le dispositif cantonal de prévention et de lutte contre les violences domestiques. /comm-cob