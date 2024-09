Pro Shop dénonce une attitude « pas très sport » de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le magasin de sport Pro Shop souffre de la fermeture du Grand Pont, à La Chaux-de-Fonds. Le revendeur de skis et de vélos, qui espère fêter ses 40 ans l’année prochaine, demande l’aide des autorités communales et cantonales, mais à l’heure actuelle, la porte est fermée. Le couple de gérants affirme que la Ville n’a pas tenu ses promesses. Les autorités locales se seraient engagées lors d’une séance, par la bouche d’un chef de service aujourd'hui à la retraite – « en présence d’un homologue et de notre avocat », assure le patron de Pro Shop Anthony Berger – à verser « 15'000 francs » de dédommagement à ce commerce contre signature d’une clause de confidentialité, ce que réfute la Ville. Celle-ci admet avoir proposé d’acheter trois vélos aux commerçants, ce qui rentre, selon elle, dans le cadre des pratiques admissibles. Les autorités communales rappellent que le chantier est essentiellement cantonal et que le règlement communal ne prévoit pas de dédommagement automatique aux riverains en cas de fermeture de chaussée.