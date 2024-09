Légère hausse du taux de chômage en août

Hausse habituelle chez les jeunes, mais également chez les seniors



Des hausses de chômeurs et chômeuses sont constatées dans toutes les classes d’âges, relève le communiqué cantonal. En effet, les jeunes de moins de 25 ans (+65), les personnes âgées de 25 à 49 ans (+85) ainsi que les plus de 50 ans (+25) voient leurs effectifs augmenter. Le taux de chômage des moins de 25 ans augmente de 0.7 point pour s’établir à 4.4% et le taux de chômage des seniors augmente de 0.1 point pour atteindre 3.3%. L’augmentation du taux de chômage chez les jeunes est habituelle en cette période, en raison de l’achèvement des formations. Des hausses sont constatées dans tous les secteurs économiques, mais aucune baisse significative n’a été relevée. /comm-cob