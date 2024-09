Fleurier : un hôtel au-dessus de la chocolaterie Jacot

« On se lance dans ce projet car on aime la région » explique d’emblée Daniel Knoepfel. Le patron de la chocolaterie Jacot rénove de fond en comble l’immeuble qui abrite la boutique de Fleurier. Un tea-room et un hôtel prendront place au rez et au premier étage de cette maison historique de la Grand-Rue. Le premier sera inauguré le 23 septembre. Le second – l’hôtel Le Bec – en février prochain. Investissement prévu : deux millions de francs.

Pour Daniel Knoepfel, cette diversification doit permettre de mieux accueillir la clientèle au Val-de-Travers, jusqu’à aujourd’hui pauvre en matière de diversité hôtelière : « à Fleurier, il n’y a aucun hôtel », observe l’entrepreneur. Dans un premier temps, sept chambres seront proposées, avant d’éventuellement passer à une quinzaine de chambres en transformant le deuxième étage. Et cela répond à une demande de l’économie régionale : « il y a énormément de touristes au Val-de-Travers. Des touristes qui sont souvent obligés de dormir sur le Littoral. On proposera au promeneur de rester dormir au Val-de-Travers ».