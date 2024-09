« Cœurs de métier » : Stéphane Hanser

Il fait partie de ceux qui gèrent les quelque 180 km de conduites d’eau et de gaz de la capitale jurassienne. Notre chronique nous emmène ce jeudi à la rencontre de Stéphane Hanser, chef d’équipe et membre du service de piquet et de dépannage des Services industriels de Delémont. Cet employé des SID et ses collègues sont notamment chargés de l’entretien du réseau, mais également des fuites qui surviennent de temps en temps. Stéphane Hanser a rejoint les Services industriels de Delémont il y a dix ans après un parcours professionnel dans l’industrie. « J’avais envie d’être dehors, à l’air libre. J’ai découvert un monde techniquement vaste et j’apprécie beaucoup le contact avec la population », explique le chef d’équipe.