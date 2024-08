Le Troglo, un centre d’animation vivant et sa roulotte

Le Troglo ouvre ses portes ce samedi jusqu’à 16 heures. C’est le centre d’animation de la commune de La Tène. Situé entre Marin Centre et le collège du village, ce bâtiment jaune n’échappe pas au regard . Destiné aux jeunes de 8 à 17 ans, il existe depuis 33 ans. Pose de panneaux solaires et d’isolation périphérique, changement du chauffage et des fenêtres : le Troglo est fraîchement rénové. L’occasion est bonne de le découvrir ou de le redécouvrir. Cette rénovation s’inscrit dans la volonté de redynamiser un centre qui avait subi de plein fouet l’effet « Covid ». La fréquentation avait fortement diminué en raison des mesures de restrictions sanitaires. Elle est pleinement relancée comme l’explique Vahram Stocco, l’animateur-responsable : « Les jeunes ne venaient plus vers nous ; c’est nous qui sommes retournés vers eux. Cela fait deux, trois ans que nous avons des pics de fréquentation ».

Le Troglo est ouvert tous les après-midis de la semaine sauf le lundi et il attire quotidiennement une quarantaine de jeunes : « Nous sommes dans une époque où nous avons des moyens de communication partout. Mais ce que les jeunes recherchent avant tout avec nous, c’est le dialogue direct. »