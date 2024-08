Rentrée scolaire : infractions en hausse

Davantage de conducteurs sanctionnés durant la période de rentrée scolaire. Entre le 19 et le 23 août, les radars fixes de la Police neuchâteloise ont contrôlé 18'400 véhicules à travers le canton. Le taux d’automobilistes pincés pour excès de vitesse s’élève à 3,85% contre 3 % l’an dernier. C’est avant tout en zone 30 km/h que les sanctions sont les plus nombreuses avec un taux d’infraction atteignant 8,19% contre 5% un an auparavant.

Un automobiliste a par exemple été attrapé à 53km/h dans une zone limitée à 30 km/h. Il s’agit de la valeur la plus élevée qui a été relevée.

La Police neuchâteloise et différents services communaux de sécurité publique ont par ailleurs assuré plus de 144 heures de présence aux abords des écoles durant la semaine de rentrée scolaire. /comm-sbm