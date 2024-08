Politique énergétique et climatique, Neuchâtel 2ème

« Bien pour le portefeuille »

Concernant les coûts de ces différentes mesures, Leandro De Angelis précise que ces derniers représentent des investissements sur le long terme, et pas des dépenses. « Une fois que l’efficience énergétique d’un bâtiment est améliorée, surtout si le bâtiment est très vieux, on va épargner de l’argent chaque année sur la facture d’électricité ». Comme il ne manque pas de le préciser, « plus on continue sur cette lancée, mieux ce sera pour le portefeuille du citoyen moyen ». Désormais, aux yeux du spécialiste en énergie du WWF Suisse, « il est essentiel que la politique mette le pied sur l’accélérateur ». En effet, comme il le souligne, le document produit par le WWF a permis de créer plus de transparence et constitue un instrument de travail intéressant pour les cantons. Avec ce rapport, ils peuvent désormais identifier leurs domaines à améliorer et les cantons sur lesquels ils peuvent prendre exemple. /mkr