Peseux : une fête de rentrée pour remplacer celle de la jeunesse

Pas de Fête de la jeunesse, mais une pour la rentrée à Peseux. Le 29 juin, en raison du risque d’orages violents, la manifestation de fin d’année du village avait été annulée. Pour remédier « au vide laissé par cette annulation de dernière minute », explique le communiqué transmis ce mardi, la commission des activités extrascolaires de Peseux met sur pied une Fête de la rentrée. En collaboration avec la Commune de Neuchâtel et les acteurs locaux, la manifestation se tiendra le vendredi 6 septembre dès 18h. Pas de cortège au menu, d’autant que les élèves subiéreux avaient pu participer à celui de la Fête de la jeunesse de Neuchâtel, mais une célébration pour tous, à la salle des spectacles et sur la place attenante en cas de beau temps. Au programme : chants d’enfants (à 18h30), jeux et grimage et soirée musicale avec un DJ. Tous les bénéfices de cette soirée serviront au financement des activités extrascolaires des élèves des collèges de Pamplemousse et des Guches. /comm-lgn