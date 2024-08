Des travaux de revêtements et le remplacement d’un couvercle sont la cause de la fermeture de la chaussée France, depuis le Crêt-du-Locle. La circulation sera arrêtée en continu de 20 heures à 19 heures, et ceci du 30 août au 1er septembre. Une déviation sera mise en place. En cas de mauvaises conditions météo, les travaux sont susceptibles d’être déplacés. /comm-cob