« L’initiative biodiversité est trop extrême »

« Contreproductive, inefficace, extrême ». Voici quelques qualificatifs des opposants à l’initiative biodiversité intitulée « pour l'avenir de notre nature et de notre paysage ». Le texte soumis à la population suisse le 22 septembre demande davantage de surfaces et de moyens financiers pour protéger la biodiversité. Jeudi, le comité neuchâtelois qui prône le oui a exposé ses arguments lors d’une conférence de presse. S’il n’y a pas de comité neuchâtelois dans l’autre camp, la droite y est opposée. Le président du PLR neuchâtelois, Francis Krähenbühl, estime que cette initiative va trop loin. « Elle demande que 30% du territoire soit intouchable et réservé à la biodiversité. Chiffre qui provient de la COP 15 et de l’accord de Montréal sur la biodiversité qui veut protéger 30% de la planète d’ici 2030. »