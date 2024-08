« La biodiversité, ce n’est pas un luxe pour les écolos-bobos »

Depuis le début du 20e siècle, 7'500 km2 de milieux naturels ont disparu en Suisse. Cela représente environ 9 fois la surface du canton de Neuchâtel. Dans le même laps de temps, un tiers des espèces animales et végétales présentes dans notre pays ont disparu ou sont en danger de disparition. Le comité neuchâtelois en faveur de l’initiative biodiversité a présenté ce matin ses arguments pour soutenir le texte qui sera soumis au peuple le 22 septembre prochain.

La conseillère aux États verte, Céline Vara a évoqué la Suisse comme un mauvais élève en termes de préservation de la biodiversité. « Quand on sortait de chez soi, on entendait les oiseaux gazouiller. On sait aujourd’hui que c’est beaucoup plus rare. On sait aussi qu’on n’a plus du tout la masse des insectes nécessaire pour polliniser »