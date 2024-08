Un nouveau directeur pour la Maison de l’Absinthe

Raphaël Gasser succédera à Yann Klauser à la tête de la Maison de l’absinthe (Mabs). Après plus de 10 ans consacrés à imaginer, concrétiser et développer la Mabs, Yann Klauser a été élu, en mai dernier, à l’exécutif de Val-de-Travers. Au terme d’un processus exigeant, le Conseil de fondation a choisi Raphaël Gasser « pour ses qualités humaines, ses compétences professionnelles, sa grande expérience managériale et son sens stratégique », déclare le communiqué de La Maison de l’Absinthe ce jeudi. Le nouveau directeur entrera en fonction le 1er septembre.

Raphaël Gasser est bien connu dans le canton, notamment pour les activités qu’il a développées depuis 20 ans dans les domaines de la communication, de l’innovation, du marketing et de la numérisation. Il a aussi pris part à de nombreux engagements bénévoles.

Désormais, Raphaël Gasser entend consacrer toute son énergie à la Maison de l’Absinthe, en s’appuyant sur des bases solides, établies durant les 10 dernières années.

Dans le courant du mois d’octobre, le public pourra faire plus ample connaissance avec le nouveau directeur. Cet événement interviendra en même temps que le vernissage de la prochaine exposition temporaire. /comm-cob