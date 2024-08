Viteos entre dans le capital-actions de CADBAR

La société CADBAR œuvre à sa pérennité. Le chauffage à distance Basse Areuse accueille un nouvel actionnaire. Viteos fait son entrée dans le capital-actions, selon un communiqué publié mercredi matin. Le distributeur neuchâtelois d’énergie reprend les parts détenues par le Canton (40%). Le reste demeure en mains des Communes.

CADBAR récupère les rejets thermiques de l’usine d’incinération de Cottendart à Colombier qui alimente en chaleur les grands immeubles de la région. Elle ne sera toutefois plus exploitée lorsque Vadec et ses partenaires auront ouvert leur nouvelle usine géante à La Chaux-de-Fonds vers 2030. CADBAR doit donc revoir sa structure, puisqu’en plus de distribuer de la chaleur, il devra aussi en produire. Et c’est pourquoi Viteos intègre la société afin de faciliter sa nécessaire transition vers de nouvelles ressources énergétiques renouvelables. « Un partenaire qui bénéficie de l’expérience et qui dispose des ressources et compétences nécessaires à la fourniture et la distribution de chaleur à distance », peut-on lire dans le communiqué. Et d’importants investissements devront être réalisés ces dix prochaines années afin d’étendre le chauffage à distance pour desservir davantage de clients.

La société CADBAR a été créée en 1985 par les Communes de Colombier, Bôle, Cortaillod, Boudry et le Canton de Neuchâtel. Après 39 ans d’engagement au sein et à la tête du Conseil d’administration, Philippe Donner a remis son mandat. La présidence sera désormais assumée par Charles-Frédéric Gnaegi, jusque-là vice-président. /jpp