Une ambitieuse usine de traitement de déchets à La Chaux-de-Fonds

Le coût de la construction de la nouvelle usine est estimé à 255 millions de francs. Elle devrait être capable de fournir 14'000 ménages en chaleur et 20'000 ménages en électricité. Tout cela, en réduisant la pollution et les coûts d’exploitation. Mais si l’impulsion est lancée, ce n’est pas une simple question de performances. C’est dû à l’évolution des normes et à des installations vieillissantes. Antoine Grandjean, président du Conseil d’administration de Vadec :