Le HCC accroche Bienne

Troisième match de préparation au championnat de Swiss League de hockey sur glace pour le HC La Chaux-de-Fonds (HCC) et troisième défaite contre une équipe de National League. Mais cette fois, contrairement aux duels contre Genève-Servette et Berne, les Abeilles ont malmené Bienne, vendredi soir aux Mélèzes. Les joueurs de Louis Matte se sont inclinés 3-2 après les tirs au but. Cette rencontre amicale faisait aussi office de présentation d'équipe pour le double champion en titre de Swiss League et 2065 spectateurs y ont assisté. Le nouveau joueur canado-américain du HCC, Steven Owre, en a profité pour inscrire son premier but sous les couleurs chaux-de-fonnières. /crb