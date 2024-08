Dix ans de BeRock à la Grande Béroche

Dix ans de rock, et bien plus. Le BeRock festival, qui se tient à Gorgier dès jeudi soir et jusqu’à samedi, souffle ses bougies. Pour cette édition anniversaire, plusieurs artistes, avec des styles différents, sont au programme. Le jeudi soir, Keziah Jones investira la scène avec sa musique à mi-chemin entre le blues et le funk. Le groupe de musique électronique Synapson, ainsi que le groupe de rock Shake Shake go seront également de la partie. La programmation complète est à retrouver sur le site du festival.





Avant tout un délire entre copains

Pour Patrick Pellaton, cofondateur du Berock, si le festival a pris une telle ampleur, ce n’est le fruit du hasard : « On pensait bien que ça allait grandir parce que la recette était bonne, on faisait ça avec beaucoup d’amour. »