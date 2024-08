Pollution dans le lac de Neuchâtel

Le port de Cheyres pollué. Un communiqué diffusé mardi matin explique qu’une « quantité indéterminée d’hydrocarbures » s’est déversée dans le lac de Neuchâtel lundi après-midi. Les pompiers se sont rendus sur place pour neutraliser la pollution. Le texte précise que l’écosystème a été touché, mais qu’aucune mort de poissons n’a pour l’heure été constatée.

La police cantonale fribourgeoise indique qu’une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l’incident et rappelle quelques recommandations à la suite de plusieurs cas similaires. Elle demande par exemple d’effectuer un entretien régulier des bateaux, de ne pas oublier le bouchon des réservoirs et d’informer sans attendre le garde-port en cas de pollution. /comm-gjo