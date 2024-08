Okapi a trouvé chaussure à son pied

« On est très satisfait » : c’est le bilan que fait le restaurant Okapi après un mois d’ouverture dans son nouvel espace à la place du Marché à Neuchâtel. Le 8 juillet dernier, l’enseigne a posé ses valises dans les anciens locaux du restaurant des Halles, qui avait dû mettre la clé sous la porte à la suite d’un manque de personnel.







Beaucoup de clients dès le départ

« Dès la première journée d’ouverture, on a eu une très forte affluence », explique Kieren Walters, le propriétaire d’Okapi. « On était directement dans le feu de l’action ». Une première semaine intense, car contrairement à leurs anciens locaux, en face de chez Zara, le nombre de places à table a été multiplié par six. « Il a fallu qu’on adapte nos équipes », explique Kieren Walters. «C’est le moins pire problème du monde d’avoir trop de clients. Donc oui le bilan de ce premier mois est très positif. Après il ne faut pas oublier que c’était le mois de juillet et qu’il a fait très beau. Donc ça aide aussi », relativise Kieren Walters. « Mais on espère que ça continue comme ça pour le reste de notre aventure ici. »