Le début de deux ans de travaux à La Côte-aux-Fées

Le début d’un gros chantier à La Côte-aux-Fées. Les 1'600 conducteurs qui empruntent quotidiennement la route cantonale 2226 entre les Bolles-du-Vent et Champs Roulet vont devoir faire preuve de patience. Le Service cantonal des ponts et chaussées et la commune vallonnière vont entreprendre des travaux sur ce tronçon d’environ 1'400 m, dès le 12 août. Ils dureront jusqu’au mois de juillet 2026.

Différents aménagements souterrains seront remplacés et la chaussée sera intégralement reconstruite avec un trottoir continu au nord de la route et des trottoirs traversants aux carrefours. Quatre arrêts de bus seront mis en conformité avec la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées.

Les travaux seront réalisés par étape d’environ 150 m. Le trafic sera réglé par une signalisation lumineuse en régime bidirectionnel sur une voie, précise le canton de Neuchâtel dans un communiqué.

Le Conseil général de La Côte-aux-Fées avait donné son aval à deux crédits pour un total de 2,5 millions de francs en janvier 2024, pour les infrastructures qui sont du ressort de la commune. /cwi