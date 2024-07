Tempête : quand les cloches sonnent, les souvenirs résonnent

Un an après la tempête de La Chaux-de-Fonds, les cloches de la Métropole horlogère ont sonné à l’unisson ce mercredi matin. Six minutes et 30 secondes de tintements pour symboliser la durée de la catastrophe qui a ravagé la ville et le Crêt-du-Locle le 24 juillet dernier à 11h25.

Dans les rues chaux-de-fonnières, l’émotion était vive au moment de se rappeler cette tragédie qui a couté la vie à une personne et fait plus de quarante blessés.