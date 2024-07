Cycloton, un festival itinérant et écologique

Faire une tournée musicale écologique. Voilà le credo qui anime le Cycloton qui fait halte dans le canton de Neuchâtel vendredi soir dès 18h au Barraquito à Serrières et samedi dès 21h à la Pointe du Grain à Bevaix. Ce tour de Suisse de musique, comme il se définit, est déjà passé par Genève et Vaud et fera encore escale dans les cantons de Berne et de Fribourg.

L’équipe qui porte l’événement se déplace d’étape en étape à vélo, avec tout le matériel nécessaire. Lors des concerts, le public est également mis à contribution. Des personnes sont appelées à pédaler pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de la sonorisation. « On a voulu prouver qu’on pouvait faire de la culture de qualité et de proximité qui minimise l’empreinte carbone », indique Béatrice Graf, musicienne et conceptrice du projet. Selon elle, c’est aussi un moyen de sensibiliser les gens au coût de l’énergie.