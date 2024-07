Au camping, les pieds dans la boue

Le bilan est moins sombre du côté du Locle. Grâce à la venue de deux groupes en camping-cars, le camping La Belle Verte enregistre 150 nuitées de plus sur la période d’avril à juin par rapport à 2023. Son gérant, Ludovic Ammann, évoque malgré tout un printemps très calme et espère que le pic estival démarrera dès la fin de semaine.





Des annulations en cascade à La Tène

À La Tène, les réservations étaient en berne au mois de juin. Aurore Schulz, gérante adjointe du camping, a comptabilisé 135 réservations contre 459 en juin 2023, soit deux tiers de moins. Le camping est aussi pénalisé cette année par des travaux menés sur le site qui réduisent d’un tiers la surface disponible. C’est toutefois clairement la météo qui joue un rôle prépondérant dans les annulations qui se succèdent et qu’Aurore Schulz essaie de parer en invitant les campeurs à reporter leur séjour de quelques semaines. « Comme dans les campings on est très dépendant de la météo, on a des conditions assez strictes d’annulation », précise Aurore Schulz. Les personnes sont ainsi remboursées seulement si elles font les démarches 30 jours avant leur séjour, explique-t-elle. Aurore Schulz dit aussi jouer sur la Neuchâtel Tourist Card pour permettre aux campeurs qui viennent quand même de faire des activités à l’intérieur, avec des visites de musées par exemple, quand il pleut.