Projet de rénovation en vue pour le collège de Lignières

Lignières souhaite donner un nouveau souffle de à son collège de La Gouvernière. Après trois mois de travail et plusieurs auditions, le consortium d'architectes OS + ACE a été annoncé comme lauréat à la fin de ce mois de juin. Le processus de rénovation a débuté en septembre 2021 et a conduit à une réflexion sur l'assainissement du bâtiment et de ses alentours. Selon la conseillère communale Josiane Chiffelle, en charge de l’enseignement et de la formation, la rénovation de la bâtisse, qui accueille une nonantaine d’élèves des cycles 1 et 2, est plus que nécessaire. « Au niveau des communes, nous devons respecter les objectifs de la politique énergétique de 2050 en réduisant nos émissions de CO2 », ajoute-t-elle.