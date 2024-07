Météo maussade : les marchands de boissons ont le blues

Sur le Littoral, les terrasses ouvrent plus tôt qu’au Vallon. Mais là encore, pour le patron de Boissons Voegeli, la situation est qualifiée de « catastrophique ». Sébastien Brunet relève que les terrasses « ne tournent pas » entre deux averses. « On espérait faire un bon mois de juin grâce à l’engouement populaire généré par l’Euro. Au final, en raison de la météo, mon chiffre d’affaires est réduit d’un quart ». Il estime aussi que même si les mois de juillet et d’août devaient être largement ensoleillés, il ne sera pas possible de combler les pertes accusées au mois de juin : « Ce n’est pas rattrapable. Les gens ne vont pas boire deux fois plus de bière s’il fait beau… On pourra éventuellement limiter les dégâts. »