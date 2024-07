Des années de travail pour une seconde

Une nouvelle génération d’horloges

Co-organisateur de l’événement et membre de cette task force, le directeur adjoint du Laboratoire temps & fréquence de l’Université de Neuchâtel, Gaetano Mileti était l’invité de « La Matinale ». L’occasion d’expliquer que si on débat de cette question aujourd’hui, c’est parce que la nouvelle génération d’horloges atomiques est jusqu’à cent fois plus précise que les horloges au césium. Reste à déterminer quel type d’horloges choisir comme nouvelle référence. Il est même possible qu’on choisisse une moyenne pondérée de plusieurs solutions techniques différentes.

Selon le calendrier actuel du groupe de travail international chargé du dossier, la nouvelle définition de la seconde pourrait entrer en vigueur en 2030 et 2034. Le laboratoire Temps & fréquence de Neuchâtel pourrait ensuite être appelé à fabriquer un nouvel instrument de référence pour la Suisse. /jhi