Nomad et la capacité d’écoute

Il aura passé plus d’une décennie à un poste-clé du système de santé neuchâtelois. Gabriel Bader a été le directeur général de Nomad pendant onze ans. Il quitte à présent l’institution publique neuchâteloise d’aide et de soins à domicile.

La nature du monde médical est d’être en constante mutation. Parmi les principaux changements : désormais, l’opposition frontale entre ambulatoire et résidentiel, c’est terminé. Gabriel Bader était l’invité de « La Matinale ». L’occasion d’évoquer la récente réorganisation de Nomad, en réseau et en région. Selon l’ex-directeur général, elle responsabilise les professionnels de la santé et reconnaît que c’est à eux qu’il revient de prendre une bonne partie des décisions qui influent le quotidien des patients. Par ailleurs, il souligne que travailler en ambulatoire ou en hôpital, ce sont deux métiers différents. Se rendre au domicile du patient réclame des compétences distinctes et une résilience de tous les instants, sans oublier une exceptionnelle capacité d’écoute.