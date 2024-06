Gerle d’Or : la Cave des Lauriers lauréate

Il s’appelle « Le Charmeur » et il a séduit le jury de la Gerle d’Or. Le chasselas de la Cave des Lauriers sera le vin officiel de la prochaine Fête des vendanges à Neuchâtel. Le domaine de Cressier remporte pour la 5e fois, après 2005, 2007, 2013 et 2018, le concours de dégustation qui s’est tenu jeudi soir au Château de Boudry. Vingt chasselas neuchâtelois étaient en lice lors de cette 28e édition de la Gerle d’or, organisée par la commission vigne, vin, terroir et gastronomie de la Fête des vendanges. La bataille des papilles fut rude comme le relève l’un des patrons de la Cave des Lauriers, Jean-Marc Jungo. « Comme dans tous les concours, il y a une part de chance. Il y avait 20 excellents vins et c’est une grande joie d’avoir remporté la Gerle d’Or. » Chaque cave a un représentant qui participe à la dégustation. Jean-Marc Jungo a-t-il reconnu son millésime ? « Absolument pas ! C’est très difficile de reconnaitre son propre vin, mais beaucoup plus facile de reconnaitre celui qui n’est pas le sien », rigole-t-il.