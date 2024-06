Un projet pour des entreprises neuchâteloises plus durables

Une alliance pour des entreprises plus durables. La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) et la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) lancent un projet qui doit pousser les PME du canton à repenser leurs responsabilités sociétales d’entreprises (RSE). Un sondage, réalisé en début d’année auprès des entreprises membres de la CNCI et de la clientèle Entreprise de la BCN a révélé deux freins au bon déroulement des actions RSE : le manque de ressources financières et de temps. Marie-Laure Chapatte, Responsable RSE pour la BCN, avoue ne pas encore avoir de solution finalisée. « On essaie de trouver des moyens d’accompagner les PME, en tout cas de ce point de vue-là. »