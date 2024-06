Association Ruz-de-Brick’s : « C’est quoi ton truc ? »

Que celui qui n’a jamais fait une construction en LEGO nous jette la première pierre. Ces petites briques créées en 1932 sont, depuis 2014, numéro 1 sur le marché du jouet. Il n’est donc pas surprenant de voir que des passionnés créent une association.

C’est à la suite du succès d’une première exposition en 2023 que l’association Ruz-de-Brick’s a vu le jour. Sa mission est de partager la passion des LEGO et de mettre en place une plateforme favorisant la créativité, l’échange et la collaboration au sein de la communauté. Sébastien Malherbe et Loris Aechlimann, président et vice-présidente de l’association étaient dans « La Matinale » ce mardi pour nous en parler et nous faire découvrir les activités, ainsi que l’exposition 2024 :