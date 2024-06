Fermetures de distributeurs : « tout le monde est impacté » dans la Vallée de La Brévine

Une partie de l’économie locale neuchâteloise bouleversée depuis la fermeture temporaire de nombreux bancomats. Depuis fin mai, à la suite de l’attaque du bancomat de La Brévine, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) et la Raiffeisen ont décidé de fermer une quinzaine de distributeurs dans tout le canton de Neuchâtel. Une décision qui a un impact direct sur la population qui a encore l’habitude de régler ses achats avec de l’argent liquide. « Je pense que nos vallées fonctionnent encore beaucoup avec le cash », témoigne Monique Brand, administratrice communale à La Brévine. « On doit aussi penser aux plus âgés. Pour eux, on dépense ce qu’on a en monnaie dans le porte-monnaie, et pas plus. » Monique Brand relève aussi le côté populaire des manifestations qui se tiennent dans la Vallée de la Brévine : « Une partie de la population ne va pas forcément dans d’autres régions, mais sort volontiers dans la Vallée. Et ce serait les priver de leur sortie à cause d’une complexité du système. » L’administratrice communale rappelle volontiers que les deux distributeurs du village étaient souvent vides lors de manifestations. Elle ne remet pas en question pour autant la décision des deux banques.