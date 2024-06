Les tendances voyage de l’été se dessinent

Alors que les vacances arrivent à grands pas pour certains, les tendances de la population régionale se dessinent.

L’agence de voyage Wild dodo a repris ID Voyages à Tavannes. Elle est active dans l’arc jurassien et sur Fribourg. Son directeur Anthony Schmocker cite des valeurs sûres pour cet été : les destinations méditerranéennes comme les balnéaires, la Grèce et la Turquie. La Tunisie commence aussi à reprendre du poil de la bête depuis la bonne reprise des vols. Autres classiques : les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, les îles Maurice et les Seychelles. La Thaïlande et Bali restent aussi des destinations très prisées. Petite surprise cette année après un été 2023 caniculaire, l’Ecosse et ses températures plus douces.