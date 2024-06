Sorti(e) de boîte : Reuge

De la précision musicale cette semaine dans « Sorti(e) de boîte ». La Manufacture Reuge à Sainte-Croix, entre Yverdon et Fleurier, fabrique des boîtes à musique de luxe depuis 1865 et des oiseaux chanteurs depuis les années 1960. Elle a été fondée par Charles Reuge, puis reprise par ses fils et ensuite ses petits-fils. En février 2023, c’est la marque horlogère indépendante De Bethune qui a repris Reuge pour ses savoir-faire uniques en mécanique d’art. La Manufacture fait entre autres partie du bâtiment de l’Istitut de la Mécanique d'Art, où se trouve également la formation Mec-Art, l’atelier pendulette De Bethune. Pendant « l’âge d’or » de la boîte à musique, Reuge employait environ 300 personnes, explique Clara Martin, la directrice artistique et product manager de l'entreprise. Mais actuellement, c’est une équipe d’une trentaine de personnes qui travaille à Sainte-Croix. « Mais nous faisons tout autant de projets de luxe et des merveilles », se réjouit-elle.

Quand on pense à une boîte à musique, on imagine des petits cubes. Mais c’est plus que ça, ce sont des pièces d’art de luxe. « La boîte à musique, c’est vraiment un objet de rêve, de magie », relève Clara Martin.