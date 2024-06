Un nouveau médecin communal à La Chaux-de-Fonds

Le Dr Souhaïl Latrèche part en retraite à la fin du mois de juin. Le Dr Karim Olaf Makaci a été choisi pour le remplacer au poste de médecin communal de La Chaux-de-Fonds et de chef du Service de santé et promotion de la santé (SSPS), annonce ce mercredi la municipalité. Il possède une longue expérience dans le milieu médical, en particulier en ce qui concerne la psychiatrie et l’accompagnement de jeunes adultes en situation de crise. Il a aussi été Conseiller communal à Cornaux. Il entrera en fonction le 15 août prochain. /comm-cdf