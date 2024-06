La centrale Migros Neuchâtel-Fribourg fête ses 40 ans

La centrale d’exploitation Migros Neuchâtel-Fribourg est installée à Marin-Epagnier depuis 40 ans. Pour cet anniversaire, l’entreprise a ouvert ses portes. Son fonctionnement est simple, mais nécessite une grande organisation : deux lignes de chargement, une pour les denrées non périssables et une pour les produits frais arrivent simultanément dans la centrale. Les équipes s’occupent ensuite de réunir les commandes de chaque magasin. Ce roulement, entre l’arrivée des produits directement depuis les fournisseurs et l’envoi vers les points de vente se fait principalement pendant la nuit. La centrale est donc constamment en mouvement.

Dans les prochaines années, elle devrait se pencher davantage vers les énergies renouvelables, comme l’explique Drazen Stacevic, responsable du flux marchandise à la centrale d’exploitation Migros Neuchâtel-Fribourg.