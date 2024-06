Les traditions évoluent dans la Confrérie des Olifants

Traditions et nouveautés pour les 60 ans de la Noble Confrérie des Olifants en Pays de Neuchâtel. Les défenseurs de la gastronomie et du vignoble neuchâtelois célèbrent ce samedi cet anniversaire. Fondée en 1964, la Confrérie était, à l’époque, composées de personnes venant uniquement de la région du Bas-Lac. Mais cela fait bien longtemps qu’elle est ouverte à des membres de tout le canton, elle a décidé que dernièrement d’enlever de son nom la mention de « Bas-Lac ». Deuxième nouveauté : les costumes. Le Gouverneur Pierre-Alain Sumi reconnaît que la traditionnelle tunique aux couleurs de la Confrérie n’est pas toujours très pratique. Ainsi elle sera portée pour toutes les parties officielles, les déplacements de représentation et les intronisations. Mais après ces parties officielles, les robes tomberont et les membres de la Confrérie porteront un tout nouveau costume avec l’effigie brodé sur la veste. Autre grande nouveauté cette année, validée par l’Assemblée général en avril, c’est que les femmes peuvent désormais intégrer la confrérie. « Elles faisaient partie de la Confrérie, mais elles avaient été intronisées à titre d’honneur », relève Pierre-Alain Sumi. « Aujourd’hui, avec notamment le côté égalité, on trouvait tout à fait normal que la gent féminine puisse intégrer notre Confrérie. »