Des œuvres qui vivent au rythme de la nature

Déambuler dans la nature et se retrouver en face d’œuvres d’art. Le vernissage du Chemin Land-Art entre Le Locle et Les Brenets se tient dimanche avec des visites guidées dès 10h30. Un apéro, un repas de soutien et de la musique animeront cette inauguration. Une trentaine d’artistes participent cette année à la manifestation. Ils ont laissé libre cours à leur imagination, en s’inspirant de matériaux trouvés dans la nature. Ce chemin est né sous l’impulsion de Sylvie Python et son mari Marcel. Elle explique que le Land-Art, c’est de l’art dehors avec ce que l’on trouve quand on se promène, quand on fait son jardin ou quand on taille sa haie. « On a toujours du gazon, des fleurs sèches ou des cailloux qui nous gênent. Finalement, si on fait un tas de cailloux rigolo ou un tas d’herbe rigolo, c’est mieux qu’un tas d’herbe qui pourrit à la mauvaise place. »