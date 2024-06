« Faites-nous rire » : la météo de David Charles

Il a le moral comme la météo, mais ça a le mérite d’alimenter les conversations. Si le soleil amène de la détente et du plaisir, il a aussi quelques inconvénients. Et l’été, c’est aussi l’occasion de se poser des questions fondamentales comme : quelle est l’origine de la piscine ? Entre plongeons, grillades et vie nocturne, David Charles se voit déjà en vacances. /aas