Un règlement de police neuf et redondant au Locle

Ce qui aurait dû être une promenade de santé s’est transformé en véritable course de fond jeudi soir au Conseil général du Locle. Un seul rapport figurait à l’ordre du jour, celui relatif à l’adoption du règlement de police. Il émanait de la commission législative qui a travaillé sur le sujet depuis le mois de septembre 2022. Presque deux ans et sept réunions ont permis de regrouper les règlements du Locle et des Brenets (le premier date de 1973 et le second de 2008) et d’y adjoindre le règlement des taxis élaboré 1961 qui devait faire l’objet d’une révision prochainement.

Tout aurait pu être plié en quelques dizaines de minutes, si 37 amendements, tous émanant du groupe PLR, n’avaient pas été déposés. Pour l’occasion, c’est un juriste, qui s’est fait le porte-parole des libéraux-radicaux. Lorsqu’il n’est pas conseiller général, Nicolas Aubert est procureur général suppléant. La loi, ça le connait. Il a décelé dans le nouveau règlement de police (devenu règlement de police et des taxis grâce au premier amendement déposé) des doublons avec le droit supérieur, des dispositions incompréhensibles, voire même anticonstitutionnelles. Face à cet état de fait, le groupe PLR a tenté en vain de renvoyer le rapport au destinataire.