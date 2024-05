Changement de direction au Musée d’ethnographie de Neuchâtel

Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) sera pour la première fois dirigé par une femme. La Ville communique mercredi qu’Aurélie Carré prendra la tête de l’institution. L’actuelle directrice du Musée comtois et du Musée d’histoire naturelle de la Citadelle de Besançon prendra ses fonctions à Neuchâtel dès le 1er octobre prochain.

Après avoir parcouru la France dans le cadre de son travail, Aurélie Carré a notamment travaillé sur les collections éthiopiennes du musée neuchâtelois. Elle sera accompagnée par le directeur ad interim, Marc-Olivier Gonseth, pour « entrer au mieux dans ses fonctions. » L’ancien directeur avait accepté de gérer l’institution, pour faire suite au départ de ses co directeurs au début de l’année. « La future directrice travaillera à perpétuer l’héritage intellectuel de haut vol et la ligne muséographique qui ont fait la réputation du MEN, tout en renforçant la cohésion de l’équipe », se réjouit Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel et membre de la commission de recrutement, dans un communiqué. /comm-fba