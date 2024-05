Les Haag ont conduit un garage au centenaire à La Chaux-de-Fonds

Le garage et carrosserie des Eplatures fête ses 100 ans ce week-end à La Chaux-de-Fonds. C’est la quatrième génération des Haag qui dirige aujourd’hui l’entreprise familiale.

Construite en 1924 au milieu des champs, la carrosserie est aujourd’hui entourée d’une zone industrielle. Elle était sortie du giron familial en 1992 pour y revenir début 2024, au départ à la retraite de l’ancien patron.

Jérémy Haag dirige le garage et carrosserie des Eplatures depuis 2009. Il raconte que son arrière-arrière-grand-père était charron, « il fabriquait des roues pour les chars ». C’est son fils, Jean, qui fonde l’entreprise. Mais sept ans plus tard, il décède subitement. Son épouse Elisabeth « a dû tenir la baraque pendant six, sept ans. Imaginez-vous à cette époque une femme patronne de carrosserie… Chaque génération a dû faire face à une évolution. »