Le tablier de plomb au placard pour les patients du RHNe

Vous l’avez peut-être remarqué si vous avez passé une radio depuis le début de l’année au Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Il ne rend plus obligatoire le port du tablier de plomb. Le RHNe a suivi les recommandations émises par l’Office fédéral de la santé publique et a emboité le pas à d’autres établissements hospitaliers de Suisse.

Selon différentes études, avec l’évolution de la technologie, les effets de protection de ce tablier s’avèrent discutables. Et s’il est mal positionné, ils sont même contre-productifs, précise Olivia Sandoz, coordinatrice en radiothérapie au RHNe. « Si le tablier de radioprotection se situe dans le champ des radiations, la machine va augmenter la dose parce qu’elle va se dire qu’elle a une structure très dense à traverser et donc le patient va recevoir plus de doses que ce qu’il est censé avoir. Donc c’est mieux de ne pas le mettre. La vraie radioprotection se fait aujourd’hui à l’aide des paramètres techniques, position du patient, moyen de contention. Les installations sont aussi devenues beaucoup plus performantes avec des moins de moins de dose, pour une qualité d’image supérieure. »