Des rues animées par la Quinzaine neuchâteloise

Ambiance festive et conviviale à Neuchâtel. Ce samedi ainsi que le 1er juin, les rues du centre-ville sont animées par la Quinzaine neuchâteloise. Pour cette 12e édition et comme chaque année, les commerçants sortent de leur échoppe pour vider leurs stocks et proposer des produits bradés. Organisée par l'association des commerçants Neuchâtel Centre depuis 2010, cette manifestation doit son nom à une fête similaire qui se tenait dans les années 70. Elle a vu « son succès grandir au fil des années », depuis qu'elle a été relancée, estime Bernard Schneider, président de l’association Neuchâtel Centre.