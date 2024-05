Le passage à niveau de Morgarten pourrait être fermé

Le drame a été évité de justesse, jeudi à La Chaux-de-Fonds. Vers 17h, une voiture arrêtée sur le passage à niveau de la rue Morgarten a été percutée par un train qui arrivait du Locle. Il n’y a pas eu de blessés.

Bloquée sur les voies par la circulation très dense à cette heure-là, la conductrice du véhicule à moteur a eu le réflexe d’abandonner son auto sur le passage à niveau. Bien lui en a pris. Malgré un freinage d’urgence, le mécanicien du train n’a pas pu éviter l’impact. S’il n’y a pas de blessé, plus d’une centaine de passagers ont dû être évacués du train. Le conducteur du convoi ferroviaire a subi un choc psychologique, nous dit TransN qui sous-traite la ligne sous concession des CFF. Le mécanicien dispose d’une possibilité de prise en charge à l’interne et à l’externe, précise Aline Odot, la porte-parole des Transports publics neuchâtelois.





Des dégâts matériels coûteux

Le véhicule à moteur et les infrastructures ferroviaires ont subi des dégâts. Difficile pour l’instant d’en chiffrer le montant. Des techniciens sont en train d’examiner le train qui a été endommagé. Il faudra peut-être faire venir un spécialiste, détaille Aline Odot. Ça pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d’avoir des coûts chiffrés des dégâts.

Un accident similaire s’était déjà produit au même endroit en septembre de l’année dernière. Le canton avait pris différentes mesures pour éviter que cela ne se reproduise : marquage au sol pour indiquer les zones où on ne doit pas immobiliser son véhicule et signalisation verticale pour rappeler qu’il est interdit de s’arrêter sur un passage à niveau. Pour Nicolas Merlotti, le chef du Service des ponts et chaussées, l’État peut difficilement en faire plus. Pour garantir la sécurité, le passage à niveau pourrait être purement et simplement fermé à la circulation. Un cas de figure qui avait déjà été évoqué par les CFF à la suite de l’accident du mois de septembre 2023.