Un siège en moins pour le PS à l’exécutif de La Grande Béroche

Un siège perdu pour le PS à La Grande Béroche. Malgré la réélection de Hassan Assumani au Conseil communal, le Parti socialiste a perdu un siège au terme d’un deuxième tour au profit des Vert.e.s Libéraux mardi soir. Ces derniers font leur entrée au Conseil communal avec leur unique candidat Maxime Rognon. Le PLR a quant à lui conservé ses deux sièges avec le sortant Thierry Pittet et sa collègue de parti Carine Muster, qui devient la première femme élue à l’exécutif de la commune. C’est Frédy Nussbaum du Groupement de La Grande Béroche qui vient clore l’effectif et qui permet à son parti de conserver son siège.

Les cartes distribuées lors des élections communales d’avril dernier ont donc été rebattues par le législatif mardi soir. La logique des chiffres aurait voulu que le PS et le PLR conservent leurs deux sièges chacun et que le dernier soit départagé entre les deux plus petits partis restants soit Le PVL et Le Groupement. Après le premier tour, le siège restant a finalement été attribué au sortant Maxime Rognon du PVL au terme du deuxième tour, préféré au deuxième candidat de gauche Laurent Affolter. « C’est une grande déception », avoue le président du groupe PS de la Grande Béroche Domenico Camarda. « Les stratégies et les accords inter-partis mis en place en coulisse n’ont pas porté leur fruit », déplore le président.